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أخبار العالم

حاخام إسرائيلي يحرق ويعذب نساء القدس.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:44 ص
حاخام إسرائيلي يحرق
حاخام إسرائيلي يحرق ويعذب نساء القدس
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سمر صالح
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن حادثة إجرامية وخطيرة تتمثل في قيام حاخام إسرائيلي باستغلال وتعذيب نساء منذ عدة سنوات في القدس، في مجمع سكني وبظروف وصفتها الصحيفة "بالعبودية".

ونقلت "يديعوت" عن تصريح للشرطة الإسرائيلية قالت فيه "إن قواتها داهمت مجمعا تتواجد فيه عشرات النساء بظروف سيئة جدا، حيث جرى عزل خمسين امرأة وأطفال دون سن الخامسة داخل المجمع".

وأفادت الصحيفة بأن المتورط في هذه الجريمة هو حاخام إسرائيلي يبلغ من العمر 60 عاما وجرى تمديد اعتقاله لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب اعتقال 8 نساء تعاون مع الحاخام في هذه الجريمة والتي تم فيها احتجاز النساء لمدة 10 سنوات.

والشيء الخطير الذي كشفت عنه صحيفة "يديعوت" أيضًا هو تعرض النساء للاستغلال الجنسي وإرغامهن على وضع أيديهن في النار ليشعرن ما ستكون عليه نار جهنم حسب ما جاء في إفادات النساء اللواتي هربن من المجمع الذي يضم 3 بنايات.
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