لا يحضر أحد.. إحالة 15 طبيبا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بنها

قرر حمدي سلامة، رئيس مركز ومدينة بنها، إحالة 15 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا بالوحدات الصحية بقرى الفاروقية وكفر مويس للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل.





وأشار رئيس المدينة، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها إلى جانب المرور على مركز شباب كفر مويس، وتم التأكد من عمله مع غياب جميع العاملين به عدا موظفة واحدة.





وأضاف "سلامة"، أنه قام مسئولو الوحدة المحلية بشبلنجة بشن حملة تفتيش على الوحدات المحلية وقطاع الصحة، وتمت إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا؛ لعدم تواجدهم بمحل عملهم، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق؛ لتغيبهم من دون إذن مما أدى إلى توقف العمل تماما فى الوحدات الصحية.



