AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لا يحضر أحد.. إحالة 15 طبيبا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بنها

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:43 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قرر حمدي سلامة، رئيس مركز ومدينة بنها، إحالة 15 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا بالوحدات الصحية بقرى الفاروقية وكفر مويس للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها إلى جانب المرور على مركز شباب كفر مويس، وتم التأكد من عمله مع غياب جميع العاملين به عدا موظفة واحدة.

وأضاف "سلامة"، أنه قام مسئولو الوحدة المحلية بشبلنجة بشن حملة تفتيش على الوحدات المحلية وقطاع الصحة، وتمت إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا؛ لعدم تواجدهم بمحل عملهم، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق؛ لتغيبهم من دون إذن مما أدى إلى توقف العمل تماما فى الوحدات الصحية.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالة كل الأطباء المتغيبين للتحقيق وكذا إحالة جميع العاملين بمركز شباب كفر مويس للتحقيق عدا الموظفة التي تواجدت خلال فترة العمل الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الانضباط.. إحالة 53 طبيبا وممرضا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بنها

إحالة 103 من العاملين بالوحدات المحلية والصحة بسمنود للتحقيق ..صور

بسبب الغياب .. إحالة 141 من العاملين بمنشآت خدمية في كفر الزيات للتحقيق

إحالة 348 موظفا بالبحيرة للتحقيق بينهم 267 طبيبا وصيدليا لتغيبهم عن العمل

بسبب التزويغ.. إحالة 167 من الموظفين والأطباء للتحقيق في البحيرة

بسبب الغياب.. إحالة 6 أطباء بطوخ للتحقيق

ترشيحاتنا

بوجود قفشة وكهربا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي أمام طنطا غدا

سعد سمير يشاهد تدريب الأهلي.. وفايلر وكهربا فى استقباله.. شاهد

بخمار وشورت.. شابة تثير الجدل برقصها الباليه في شوارع الرياض

أردوغان يعلنها صراحة "ليبيا للعثمانيين".. القصة الكاملة لخطوات الرئيس التركي لتحويل ليبيا إلى إمارة عثمانية

الأزمة تشتعل.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده مع نادي الزمالك | تفاصيل

أول تعليق من إيران على قرار دول أوروبية تفعيل آلية فض النزاع النووي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي

حريق هائل يلتهم مجمعا للمواد الكهربائية بحي العزيزية في مكة المكرمة .. صور