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ثقافة

بدء احتفالية عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا المصرية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الأثريين ال 14 .

الاحتفالية حضرها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من أعضاء مجلس النواب،والاثريين علي مختلف تخصصاتهم.

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الأثريين والعاملين في الآثار،علي مجهوداتهم التي قاموا بها لصالح العمل.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن انجازات الآثار في العام الماضي.
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