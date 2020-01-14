داليا البحيرى بـ نيو لوك جديد في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة داليا البحيرى صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.



ظهرت فيها بـ نيو لوك جديد، بـ قصة شعر جديدة وملابس كلاسيكية، وميكاب جذاب وعلقت قائلة "قصة شعرى الجديدة شكرا"



يذكر أن الفنانة داليا البحيرى انتهت من تثوير مسلسل "فلانتينو" من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.



تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



مسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



