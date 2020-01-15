AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ضعي القليل من الخل على المرحاض في الليل وشاهدي ماذا سيحدث

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:34 ص
أستخدامات أخرى للخل
أستخدامات أخرى للخل
Advertisements
نهى هجرس
تستخدم العديد من السيدات الخل فى وصفات الطعام، وتنظيف الدجاج واللحوم للتخلص من الروائح الكريهة والقضاء على الجراثيم، ولكن العديد منهن لا يعلم الاستخدامات الأخرى للخل وهى:-

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى أفضل الاستخدامات الأخرى للخل وهى.

- يستخدم الخل لتنظيف المرايا والزجاج وذلك بخلط نصف كوب خل ونصف كوب ماء ثم قومي برش الخليط على المكان الذي تودين تنظيفه، بعد ذلك قومي بمسح تلك المناطق باستعمال اسفنجة رطبة لتنظيف الأسطح.

- قومي برش الخل على المرحاض قبل النوم وتركه طوال الليل ثم قومي بمسحه بفوطة مبللة في الصباح.

- يستخدم لإزالة الجير من على صنبور المياه "الحنفية" وذلك عن طريق خلط ملعقتين من الخل مع ملعقة من الملح، ويفرك به الجير المتراكم على الحنفيات ومقابض الصنبور والحوض أو البانيو.

- إمسحي أسفل الحمام والجدران والأرضيات مرة واحدة في الشهر علي الأقل بالخل لمنع تراكم العفن والصابون.

- لإعطاء بريق للأواني الفضية قومي بدعكها باستخدام قطعة قطن مبللة بالخل ثم تجففيها بفوطة جافة.

- لتنظيف الميكرويف بسهولة وسرعة، ضعي فيه نصف كوب خل ونصف كوب ماء وشغليه لحين غليان الخليط، وأتركيه مغلقًا لمدة ساعتين وبعدها ذلك قومي بمسحه بفوطة نظيفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

بسبب إهمال والديه.. مصرع طفل بسبب جرعة هيروين زائدة في بريطانيا

حفيدة الشيخ محمد محمود الطبلاوي تنفي شائعات وفاته

على شكل سلحفاة.. محمد صلاح يتناول وجبة غريبة.. صور

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الجونة اليوم في الدوري

ساعات الرعب في الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإحباط تمرد عناصر المخابرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي