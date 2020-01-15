ضعي القليل من الخل على المرحاض في الليل وشاهدي ماذا سيحدث

تستخدم العديد من السيدات الخل فى وصفات الطعام، وتنظيف الدجاج واللحوم للتخلص من الروائح الكريهة والقضاء على الجراثيم، ولكن العديد منهن لا يعلم الاستخدامات الأخرى للخل وهى:-





ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى أفضل الاستخدامات الأخرى للخل وهى.





- يستخدم الخل لتنظيف المرايا والزجاج وذلك بخلط نصف كوب خل ونصف كوب ماء ثم قومي برش الخليط على المكان الذي تودين تنظيفه، بعد ذلك قومي بمسح تلك المناطق باستعمال اسفنجة رطبة لتنظيف الأسطح.





- قومي برش الخل على المرحاض قبل النوم وتركه طوال الليل ثم قومي بمسحه بفوطة مبللة في الصباح.





- يستخدم لإزالة الجير من على صنبور المياه "الحنفية" وذلك عن طريق خلط ملعقتين من الخل مع ملعقة من الملح، ويفرك به الجير المتراكم على الحنفيات ومقابض الصنبور والحوض أو البانيو.





- إمسحي أسفل الحمام والجدران والأرضيات مرة واحدة في الشهر علي الأقل بالخل لمنع تراكم العفن والصابون.





- لإعطاء بريق للأواني الفضية قومي بدعكها باستخدام قطعة قطن مبللة بالخل ثم تجففيها بفوطة جافة .



