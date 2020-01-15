هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

تويوتا كورولا

فيات تيبو

لادا جرانتا ٢٠٢٠

lada granta 2020

lada granta 2020





أرخص سيارة فى مصر 2020

أرخص سيارة في مصر





أعلنت الشركة أن سعر السيارة المانيوال من lada granta 2020 تراجع بقيمة 3000 جنيه من 158 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه بينما انخفض في نفس الوقت سعر الفئة الثانية من السيارة lada granta 2020 وهي الفئة الأوتوماتيك من 178 ألف جنيه الي 175 ألف جنيه ليكون سعر السيارة lada granta 2020 في أقل حالاته في الوقت الحالي لموديلات 2020 بينما كان أقل من ذلك لموديلات 2019 والذي كان أقل من 150 ألف جنيه.







أرخص سيارة زيرو فى مصر 2019

في بداية عام 2020 تستمر تخفيضات أسعار السيارات في مصر خصوصا بعد إعلان تويوتا تخفيضها لسعروإعلان فيات تخفيض أسعاريبدو أن بعض الشركات قررت الدخول في موجة تخفيضات الأسعار المرتقبة و منهم شركة لادا فقررت تخفيض سعروالتي تم تخفيض سعرها من قبل الوكيل في مصر للفئتين المتوفرتين منها محليًا وهما فئةالمانيوال وفئةالأوتوماتيك.