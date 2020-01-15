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سيارات

هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:00 ص
لادا جرانتا
لادا جرانتا
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اشرف عطية
في بداية عام 2020 تستمر تخفيضات أسعار السيارات في مصر خصوصا بعد إعلان تويوتا تخفيضها لسعر تويوتا كورولا وإعلان فيات تخفيض أسعار فيات تيبو يبدو أن بعض الشركات قررت الدخول في موجة تخفيضات الأسعار المرتقبة و منهم شركة لادا فقررت تخفيض سعر لادا جرانتا ٢٠٢٠  والتي تم تخفيض سعرها من قبل الوكيل في مصر للفئتين المتوفرتين منها محليًا وهما فئة lada granta 2020 المانيوال وفئة lada granta 2020 الأوتوماتيك.

أرخص سيارة فى مصر 2020
أرخص سيارة في مصر

أعلنت الشركة أن سعر السيارة المانيوال من lada granta 2020 تراجع بقيمة 3000 جنيه من 158 ألف جنيه إلى 155 ألف جنيه بينما انخفض في نفس الوقت سعر الفئة الثانية من السيارة lada granta 2020 وهي الفئة الأوتوماتيك من 178 ألف جنيه الي 175 ألف جنيه ليكون سعر السيارة lada granta 2020 في أقل حالاته في الوقت الحالي لموديلات 2020 بينما كان أقل من ذلك لموديلات 2019 والذي كان أقل من 150 ألف جنيه.

أرخص سيارة زيرو فى مصر 2019
هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور
هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور
هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور
هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور
هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور
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