وزيرة التضامن: استحداث الرقابة الإلكترونية على 510 مؤسسات رعاية اجتماعية

عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي إنجازات الوزارة امام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مشيرة الى تطوير مؤسسات الرعاية واحكام اليات الرقابة عليها واستحداث الرقابه الالكترونيه علي ٥١٠ مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسة دفاع إجتماعي ومؤسسة احداث بالشراكة مع وزارة الداخليه ووزارة الاتصالات والقيادات المجتمعيه وتطوير برامج تنمية الاطفال ودمجهم اسريا واجتماعيا.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القضاء علي ظاهرة اطفال بلا مأوى وتطوير برامج التأهيل والتدريب للاطفال الذين تم التعامل معهم من خلال برامج الوزارة والجمعيات الاهليه



ولفت الى أن تطوير نظم الرعاية الاسرية وتنمية ١٠٠٠ حضانة في المناطق الاكثر فقرا والمحرومه من خدمات رعاية الطفوله المبكرة.



وأكدت ان الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع عدد من الوزارات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم ن ونسعى للشراكة مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج.



كما كشفت الوزيرة عن الإنتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القليلة المقبلة ، حيث من المنتظر وضع اللمسات الأخيرة وهو الأمر الذى سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها مؤكدة انه سيتم إعادة هيكلة لبعض القطاعات الغير فعالة فى الوزارة والغاء الغير نشط منها .