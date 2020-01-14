AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع قبيل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:01 م
رويترز
سجل سهم ال.في.ام.اتش مالكة لوي فيتون مستوى قياسيا مرتفعا وصعد سهم تيلور ويمبي لبناء المنازل صعودا قويا مما ساعد الأسهم الأوروبية على التقدم يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى توقيع اتفاق التجارة الأولي بين الولايات المتحدة والصين.

ورغم استقرار معظم مؤشرات الدول الرئيسية أو انخفاضها، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة بعد خسائر لجلستين. كان المؤشر سجل ذروة قياسية الأسبوع الماضي بفضل خفض التصعيد في التوترات الأمريكية الإيرانية وآمال اتفاق المرحلة 1 التجاري.

تُوقع الصفقة في واشنطن يوم الأربعاء، وستكون الخطوة الأولى في إنهاء حرب تجارية ضارة أرهقت الأسواق لثمانية عشر شهرا.

وقال كريج إرلام، محلل الأسواق لدى أواندا في لندن، ”مازلنا ننتظر تفاصيل اتفاق التجارة... الحكم على استدامته وفعاليته سيكون من واقع التفاصيل، ومن المرجح أن أحد العوامل في السوق حاليا هو الانتظار لمعرفة ذلك.“

وتعززت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة بعد أن قال محللو يو.بي.اس إنهم يتوقعون أن يكون 2020 عاما نشطا للقطاع، بفضل ارتفاع ثقة المستهلكين لمستويات قياسية واستمرار التكهنات عن عمليات دمج واستحواذ. وارتفع سهم ال.في.ام.اتش واحدا بالمئة ليلامس ذرى قياسية.

وارتفع سهم تيلور ويمبي لتشييد المنازل 3.9 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة 22 بالمئة في دفتر طلبيات 2019 وأبدت تفاؤلا حيال 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأمريكية تفتح على مستويات قياسية بفضل تفاؤل المستثمرين

ذروة قياسية لأسهم أوروبا.. والأنظار تتجه لمؤشرات مديري المشتريات

الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين توقيع اتفاق «المرحلة 1»‭ ‬التجاري

أسهم القطاع المالي تقود معظم بورصات الخليج للصعود ولكن مصر تهبط

أسهم أوروبا تبتهج للتيسير النقدي في الصين وتقدم التجارة

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مقتل قاسم سليماني

ترشيحاتنا

الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم.. وتؤكد: قدمنا الرعاية الصحية اللازمة له

أحمد موسى: أردوغان يبكي ويصرخ في تركيا.. لهذا السبب

أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط غدا.. فيديو

أول فيديو للانفجار الكيميائي الهائل في كتالونيا

تعرف على قائمة الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

بسعر منخفض أبل ستطلق هاتفا شبيه بـ iPhone 8.. تعرف على السعر وتاريخ الإصدار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي