جرب بنفسك.. 3 أنواع من الطعام تقضى على التهاب المفاصل

يعانى الكثير من الأشخاص التهاب المفاصل، والذى يعد من أكثر الأمراض آلم كما يفضل العديد منهم تناول الأعشاب والأطعمة الطبيعية التى تساعد فى التخلص من الآم.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأعشاب التى تساعد فى التخلص من الآم.



المكسرات:-

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من أحماض الأوميغا 3 الدهنية التي تساعد على التخلص من الالتهابات، مثل عين الجمل، واللوز، والبندق، والجوز.



الفواكه:-

تحتوى الفواكه والخضراوات الطازجة على العديد من مضادات الأكسدة التى تساعد الجسم على التخلص التهابات المفاصل والآثار الناتجة عنها، ومن الأمثلة على الفواكه التفاح، والتوت، والكرز، والتوت، والفراو.





الكركم:-

يعد الكركم من أهم الأعشاب التى تساعد فى علاج التهابات المفاصل، وهشاشة العظام، والتخلص من القرح ومشاكل المعدة، فهو مفيد للجسم بشكل كبير ويحارب العديد من الأمراض.

