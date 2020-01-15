مجدي عبد الغني: من حق صلاح أن يسخر من جائزة أفضل اتحاد كرة.. فيديو

كشف مجدي عبد الغني عضو اتحاد كرة القدم السابق عن إخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، له، بعدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل في عام 2019.





وأشار "عبد الغني" خلال استضافته بقناة "صدى البلد": "لقد أبلغني صلاح قراره بعدم حضور الحفل، إنه قراره ومقتنع به ويتحمل مسؤوليته ولا داعي لإشعال الأمور".





وأضاف "من حق صلاح أن يسخر من جائزة أفضل اتحاد كرة كما سخر منها الكثيرون، ومن حقه أن ينقل لجماهيره ما يريد، ما فعله يختلف تمامًا عن تغريدة تتناقلها وسائل الإعلام باعتبارها تصريحا رسميا، إنها مجرد سخرية".





وواصل عبد الغني "اتحاد الكرة يستحق الجائزة لأنه من جلب بطولة الأمم الأفريقية لمصر ويعلم تمامًا أنه من الوارد ألا نفوز باللقب، ليس شرطًا أن يفوز المنظم بكأس البطولة".





وشدّد عضو اتحاد الكرة السابق على أن "التكريم للدولة، ولكن الاتحاد الأفريقي لن يكرم دولة؛ حتى لا يقال إنه تدخل حكومي".





وعن تسلم هاني أبوريدة للجائزة؛ ردّ مجدي عبد الغني "أبو ريدة رمز، وأرادوا تكريم صاحب الإنجاز واتحاد الكرة في شخص هاني أبوريدة، لأنه كان المسئول الأول عند تنظيم البطولة في يونيو الماضي".



