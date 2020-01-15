تامر عاشور يتصدر تويتر

تصدر الفنان تامر عاشور، لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسمه ،حيث طالبه جمهوره بطرح البومه الجديد.



وغرد رواد تويتر ومن جمهور تامر عاشور باشهر اغنانيه، منها "أنت اخترت، مشوفناش خير، قولوله سماح، كل يوم، تسلم".



يعمل تامر عاشور، على اختيار أغاني البومه الجديد، استعدادًا لبدء تسجيل التي وقع الاختيار عليها، وطرحه خلال الفترة المقبلة.



واستقر تامر عاشور، بالفعل على إختيار عدد من الأغاني حتى الآن، وما زال يبحث عن أغانٍ اخرى؛ كي ينتهي من العدد المطلوب للألبوم.