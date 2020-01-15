AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ساعات الرعب في الخرطوم.. التفاصيل الكاملة لإحباط تمرد عناصر المخابرات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:15 ص
الجيش السوداني يحبط
الجيش السوداني يحبط محاولة تمرد عناصر من جهاز المخابرات
Advertisements
رحيم يسري
شهد مواطنو السودان، يوما عصيبا، عقب إطلاق مجموعة من متمردي هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، النار، بعدد من المناطق في الخرطوم، مما دفع الجيش للتدخل والسيطرة على الموقف.

فيما ذكرت النيابة العامة في السودان، أن تمرد عناصر هيئة العمليات جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا لقانون المخابرات.

كما أكد الجيش السوداني، في بيان، أن ما وقع من أحداث من قبل مجموعة من أفراد المخابرات يعتبر تمردا على السلطة.

وأعلن الجيش في بيانه مقتل عسكريين اثنين ووقوع 4 إصابات، مشددًا على تمكنه من القضاء على التمرد بأقل الخسائر، وجاء في بيان الجيش أن "أمن وحماية شعبنا في سلم أولوياتنا".

فيما أعلن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية والقوى السياسية وكل هياكل حكم الفترة الإنتقالية، وقفت اليوم كلها صفا واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد ثورة الشعب السوداني والتي قصد منها النيل من ثورة ديسمبر .

وأوضح أن "القوات المسلحة بكل مكوناتها عازمين على أن نتصدى لكل محاولة لزعزة الأمن والإستقرار ولكل محاولة لإجهاض الثورة المجيدة".

وأكد البرهان عودة الهدوء إلى الخرطوم، وأن جميع المقرات تحت سيطرة القوات، معلنا عودة حركة الملاحة الى طبيعتها في مطار الخرطوم.

من جانبه، قال رئيس مجلس الوزاء السوداني عبد الله حمدوك، نشيد بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بما قامت به من عمل كبير ومقدر لحسم هذه الفتنة التي اريد لها ان توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار والنماء والسلام، نثق في هذه القوات وقدراتها على حفظ الأمن

بينما أوضحت النيابة العامة في بيان أن ما حدث من متمردي هيئة العمليات المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، لابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

وطالب النائب بالإسراع في رفع الحصانات عن المتورطين في التمرد، لتقديمهم إلى محاكمات عن الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.

وأوضح إن النيابة تتمسك بسيادة حكم القانون وحق المواطنين في الأمن والأمان.

كما أكدت النيابة أن قصور إدارة جهاز المخابرات، الذي ورد في تصريحات عضو المجلس السيادي محمد حمدان حميدتي، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد.

واتهم حميدتي مدير جهاز المخابرات أبوبكر دمبلاب بالتقصير في معالجة أزمة منسوبي هيئة العمليات لافتا إلى أنه حذره من هذا التطور قبل أيام، وأن الرجل أكد له بأن الوضع تحت السيطرة.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني، أن سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات، وأن هناك بعض الرافضين للهيكلة يسعون لأن تكون هيئة العمليات موجودة لاستخدامها في زعزعة الأوضاع بالبلاد.

واتهم حميدتي مدير المخابرات السابق صلاح قوش بالوقوف وراء الأحداث، حيث كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وتعد هيكلة جهاز المخابرات أحد مطالب حركة الاحتجاجات الشعبية، لاستخدامه من قبل نظام البشير الإخواني وحزبه في القمع والتعذيب.

وتسببت الأحداث في تعطيل حركة الملاحة في مطار الخرطوم الدولي بعد إغلاق المجال الجوي السوداني، كما أثارت الرعب بين المواطنين في الخرطوم على إثر الاشتباكات العنيفة بين القوات، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية أنه تم اعتقال نحو 43 من المتورطين في الأحداث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حميدتي يكشف هوية من يقف وراء تمرد جهاز المخابرات السوداني.. تعرف عليه

اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات هيئة العمليات التابعة لـ المخابرات

صادرنا جميع الأسلحة الثقيلة.. حميدتي يكشف تفاصيل تمرد المخابرات السودانية

ماذا يحدث في السودان.. اشتباكات بين أفراد الجيش ومحتجين من هيئة العمليات في المخابرات

أقوى تحذير من الجيش السوداني لمتمردي المخابرات: مهلة 3 ساعات فقط

فرفرة المذبوح.. علاقة الإخوان وفلول البشير بمحاولة انقلاب جديدة في السودان

ترشيحاتنا

كيف يكون لسانك رطبا بـ ذكر الله.. علي جمعة يضع طريقة بسيطة تجعلك من الذاكرين

بفستان ذهبي.. درة تتألق من حفل عيد ميلادها بإطلالة جريئة.. شاهد

مدرب بالمنتخب الأوليمبي يحسم الجدل حول انضمام محمد صلاح في طوكيو 2020

طائرة أمريكية تتخلص من الوقود على مدرسة ابتدائية.. فيديو

هل يجوز الادخار من النذر ؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

كهربا مش مارادونا.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي ويعلن عن عقوبات الـ فيفا له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي