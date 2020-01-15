AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لليوم الثالث.. استئناف مفاوضات سد النهضة بواشنطن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:54 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
Advertisements
محمد وديع
استؤنفت اليوم، الأربعاء، في واشنطن الاجتماعات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بمشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن لقاءات عقدت برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

كما شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث.

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها ويؤمن مصالح مصر المائية.

وقد اتفق الوزراء على مواصلة المفاوضات اليوم، الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي لمواصلة التباحث حول جميع جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وزراء الموارد المائية حول سد النهضة بواشنطن

بمشاركة البنك الدولي وأمريكا ..استكمال مباحثات سد النهضة بالخرطوم غدا

وزير الري يصل الخرطوم للمشاركة في الاجتماع الفني الرابع حول سد النهضة

بدء اجتماعات سد النهضة في الخرطوم بحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا

بدء اجتماعات مفاوضات سد النهضة لليوم الثاني على التوالي

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

ترشيحاتنا

انهيار مدينة فينسيا الإيطالية.. والسبب التغيرات المناخية

الفرق بين التوكل والتواكل.. 6 أمور قد لا تعرفها

القومي لثقافة الطفل يكشف مفاجأة بشأن قصص عرضتها نائبة بالبرلمان.. فيديو

على شكل سلحفاة.. محمد صلاح يتناول وجبة غريبة.. صور

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الجونة اليوم في الدوري

هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء | علي جمعة يجيب

AdvertisementS

كهربا مش مارادونا.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي ويعلن عن عقوبات الـ فيفا له

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير القصب على الريق؟

قبلة مميتة كادت تعرض طفل حديث الولادة للوفاة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج.. وأمير كرارة يحرج رامي رضوان

أخبار الرياضة.. خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة.. تصريحات غير متوقعة من مجدي عبد الغني بشأن محمد صلاح

هل الصلاة في المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد ؟

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور

سيستمر في الانخفاض.. فخري الفقي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه.. فيديو

كيف تنال رضا الله .. 13 أمراً تجعلك سعيدًا مطمئنًا ومرتاح البال

انهيار مدينة فينسيا الإيطالية.. والسبب التغيرات المناخية

هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء | علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..20 صورة تبرز جمال ريم البارودي

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم