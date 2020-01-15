AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:28 ص
توزيع العدس مجانا
توزيع العدس مجانا في دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
على عكس ما يقال عن الدمايطة، وما يشاع بسخرية عن بخل أهل دمياط، لجأ أهالي المحافظة إلى حيلة جديدة للتغلب على سوء الطقس وانخفاض درجات الحرارة بمبادرة للتدفئة، ليست بتوزيع البطاطين ولكن بمنح وجبات شوربة العدس مجانا للمارة.

لـ التدفئة وسد الجوع 

المبادرة اهتمت بـ توزيع وجبة شوربة العدس الدافئة على المواطنين بدمياط مع العيش والسلطة، دون أن تفرق بين المواطنين فيتناولها المواطن الدمياطي أيا كان فقيرا أو غنيا، فـ المار أمام "عربة التدفئة" كما يطلقون عليها يحصل علي تلك الوجبة الدسمة للتدفئة من برودة الطقس الشديدة.

لا تقتصر وجبة العدس على التدفئة فقط، لكن كثيرين يجدونها حلا سريعا للتغلب على الجوع بسبب متاعب العمل في الشتاء، حيث ينتابهم الجوع نهارا لتكون الوجبة حلا سريعا للعائد من عمله.

فرحة واستغراب 

شباب جمعية بداية خير كانوا أصحاب الفكرة والمبادرة، بدأوا بتصنيع شوربة العدس وتحضير السلطة والعيش والتوجه إلى الميادين العامة والوقوف بالعربة وتوزيعها على المارة من المواطنين سواء شاب أو سيدة أو طفل أو مسن. 

كانت البداية بميدان الحرس بوسط مدينة دمياط واستطاعو اطعام مايقرب من 600 مواطن دمياطى وسط فرحة واستغراب من المواطنين نظرا لكونها المرة الأولى التى تنفذ تلك الفكرة في دمياط.

البداية من الولايات المتحدة 

يقول مصطفي التابعي مدير جمعية بداية خير والمشهرة عام 2017، وصاحب الفكرة، إن الفكرة أعجبته عندما أرسل اليه أحد أصدقائه صورة لعربة لتوزيع شوربة العدس بأحد الولايات بأمريكا كل يوم جمعة في أحد الشوارع، ويتسابق المصريين على تناولها للتدفئة من برودة الطقس فعجبته الفكرة وتمنى تنفيذها بمصر. 

وبعد ايام فوجئ بتنفيذها بمحافظة الشرقية، وعلى الفور اجتمع بالشباب من أبناء الجمعية وعرض عليهم الفكرة فلقيت إعجابهم وقرروا تنفيذيها وبالفعل نفذوها وقاموا أمس بالتجهيز بأحد منازل المتطوعين واليوم، بدأ التوزيع على المارة بميدان الحرس بدمياط. 

25 كيلو عدس و600 علبة 

وأشار، إلى انه تم تجهيز 25 كيلو من العدس وتم توزيع 600 علبة شوربة عدس بجانبها السلطة والعيش والمخلل على المواطنين من العمال والموظفين والمارة من السيدات والأطفال والمسنين أيضا.

وأوضح أن الجمعية ستكون حريصة علي تقديم تلك الوجبة للمواطنين بشكل دائم بمعدل يومين أسبوعيا، ومع التفاعل مع الشباب المتبرعين والدمايطة سيزيد عدد الأيام الذى ستوزع فيه الوجبات، قائلا، أتمنى ان نوزع يوميا تلك الوجبة علي الدمياطة بمختلف انحاء المحافظة وقراها ومدنها.

وأكد بأن توزيع الوجبة بدأت من الساعة الثامنة صباحا واستمرت إلى مابعد العاشرة ولاقت اعجابا كبيرا من الدمياطة والذين طالبوا باستمرار تقديم تلك الوجبة.
«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور
«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور
«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور
«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور
«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دفي نفسك .. طريقة عمل شوربة العدس

25% تخفيضات 3 أيام أسبوعيًا.. اعرف عروض الجمعة البيضاء فى دمياط

محافظ دمياط تدعو المواطنين للمشاركة في الجمعة البيضاء

لو عايز تبقي دفيان.. العدس والارز المعمر وحمص الشام اكلات لا تستغنِ عنها في الشتاء

نائب وزير التعليم للمصريين: زوروا دمياط واشتروا «أثاث» وسمك وفطير

الحنطور .. تاكسى الدمياطة أشهر وسيلة مواصلات وترفيه بدمياط استبدل بالطفطف والتوك توك

ترشيحاتنا

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور

هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء | علي جمعة يجيب

«شوربة عدس» مجانا.. الدمايطة يحاربون الطقس وشائعات البخل بـ عربة التدفئة..صور

تعرف على موقف والد قتيل فيلا دفع نانسي عجرم من قبول التعويض المادي

لو كان فيه الخير ما كان رماه الطير..أسباب عزوف الفتيات عن الزواج من مطلق

هل نأخذ ثواباً على قراءة سورة البقرة في فترات متقطعة ؟ الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولز رويس فانتوم إماراتية تخطف الأنظار بألوانها الغريبة .. صور

صابرين مطلوبة على جوجل..20 صورة تبرز جمالها

هبوط جديد لـ أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور