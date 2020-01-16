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فن

توكلنا على الله.. شيكو يعلن عرض مسلسل «اللعبة»

الخميس 16/يناير/2020 - 05:36 ص
هشام ماجد وشيكو
هشام ماجد وشيكو
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان شيكو، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بوستر لمسلسل يجمعه مع هشام ماجد.

وعلق شيكو "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل اللعبة نزل على شاهد.نت.. اتفرجوا وقولولنا إيه الأخبار".

وحرص الفنان كريم فهمي، على تهنئته، قائلًا:"مبروك"، بينما هنأه الفنان حمدي الميرغني: "مبروك، ولعوا الدنيا".

مسلسل "اللعبة" تدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته شيكو، هشام ماجد، مي كساب، نسرين أمين، أحمد فتحي، سامي مغاوري، محمد ثروت، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.
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