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منوعات

وائل الإبراشي ينعى الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 03:32 م
الابراشي وماجدة
الابراشي وماجدة
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محمد بدران
نعى الإعلامي وائل الإبراشي، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا.

ونشر الإبراشي عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، صورة، بصحبة الراحلة، وعلق قائلًا: "توفيت اليوم الفنانة ماجدة الصباحي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبدأت ماجدة الصباحي، حياتها الفنية، وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدأت عام 1949، في فيلم "الناصح"، إخراج سيف الدين شوكت، أمام الفنان إسماعيل يس.

وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة، ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع، وهى غادة.

يذكر أن الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي، هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
وائل الإبراشي ينعى الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي
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