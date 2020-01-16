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فن

نجمة زمن الفن الجميل.. سمية الخشاب تنعى الفنانة ماجدة الصباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 05:01 م
ماجدة
ماجدة
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محمد بدران
نعت الفنانة سمية الخشاب، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا.

ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة: "رحلت النجمه الكبيره ماجده "نجمه زمن الفن الجميل "البقاء لله ،ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته امييين".

وبدأت ماجدة حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدات عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر ان الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
نجمة زمن الفن الجميل.. سمية الخشاب تنعى الفنانة ماجدة الصباحي
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