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فن

أسكنها الله فسيح جناته.. نجوى فؤاد تنعى ماجدة الصباحى

الخميس 16/يناير/2020 - 06:38 م
ماجدة
ماجدة
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محمد بدران
نعت الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.

ونشرت نجوى فؤاد عبر حسابها الشخصي على انستجرام صورة للراحلة وعلقت قائلة: "رحم الله الفنانة الكبيرة ماجدة غفر الله لها وأسكنها الله فسيح جناته".

بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، واشتركت في عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.

يذكر أن الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
أسكنها الله فسيح جناته.. نجوى فؤاد تنعى ماجدة الصباحى
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