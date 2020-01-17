AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث عند وضع قدمك في خل التفاح وكربونات الصوديوم

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعتمد الصينين في الطب القديم علي الطرق الطبيعية ، والوصفات المنزلية في علاج امراضهم وقد قدم المعالج بالطب البديل مجدي الجندي طريقة طبيعية تستخدم فى إزالة السموم من داخل جسمك

طريقة العمل

ناخذ كميه من الماء الساخن ويتم وضع نص كوب من خل التفاح وملعقة من كربونات الصوديوم (كربونات الطعام) وتنقع فيه رجليك حتي يتغير لون الماء


يتغير لون الماء الي الاصفر ثم يتغير حتي يصل لون الماء الي اللون المائل للاسود

وهذا دليل على خروج السموم من الجسم ويتم الشعور براحة فى الجسم والقدمين ويفضل ان تكون قبل النوم هذه الوصفة حتى القدمين ما تتعرض للرطوبة او تلبس بعده جوراب

وبهذه الحاله تكون خرجت من جسمك كل السموم و رائحة القدمين، واذا كانت هناك تشققات او قشف يختفي وتلاحظ نعومة للقدمين

هذه الوصفه ممكن تكرر مرتين فى الاسبوع
Advertisements

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يقترب من التوقيع مع مهاجم تونسي فى الانتقالات الشتوية

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

بالأسود القطيفة.. أصالة بإطلالة أنيقة بـ ليالي القصيم

أخبار الرياضة.. حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية.. ووفاة لاعب المصري

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

أمير مرتضى يكشف موقف كارتيرون من كاسونجو كابونجو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 أيام مدفونة تحت الجليد.. إنقاذ امرأة عجوز بصدفة غريبة

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها