ماذا يحدث عند وضع قدمك في خل التفاح وكربونات الصوديوم

يعتمد الصينين في الطب القديم علي الطرق الطبيعية ، والوصفات المنزلية في علاج امراضهم وقد قدم المعالج بالطب البديل مجدي الجندي طريقة طبيعية تستخدم فى إزالة السموم من داخل جسمك



طريقة العمل



ناخذ كميه من الماء الساخن ويتم وضع نص كوب من خل التفاح وملعقة من كربونات الصوديوم (كربونات الطعام) وتنقع فيه رجليك حتي يتغير لون الماء





يتغير لون الماء الي الاصفر ثم يتغير حتي يصل لون الماء الي اللون المائل للاسود



وهذا دليل على خروج السموم من الجسم ويتم الشعور براحة فى الجسم والقدمين ويفضل ان تكون قبل النوم هذه الوصفة حتى القدمين ما تتعرض للرطوبة او تلبس بعده جوراب



وبهذه الحاله تكون خرجت من جسمك كل السموم و رائحة القدمين، واذا كانت هناك تشققات او قشف يختفي وتلاحظ نعومة للقدمين



هذه الوصفه ممكن تكرر مرتين فى الاسبوع