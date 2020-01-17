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ثقافة

عبد الدايم : تظاهرة ملتقى الشعر تجمع الأشقاء ومصر ستبقى حاضنة للمبدعين وملتقى للثقافات

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

سلمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بحضور الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة الشاعر البحرينى الكبير قاسم حداد جائزة ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى الذى جاء تحت عنوان الشعر وثقافة العصر وحمل اسم الشاعران الكبيران إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب فى حفل ختام الفعاليات على مسرح مركز الهناجر للفنون .

قالت عبد الدايم إن ملتقى القاهرة الدولى الخامس للشعر العربى من التظاهرات الهامة التى تجمع الاشقاء وتوحد توجهاتهم على ارض مصر حاضنة المبدعين وملتقى الثقافات.

واضافت ان فنون الشعر احد الاجناس الادبية التى تميز حضارة العرب بكل ما تحمله من جاذبية وفاعلية لكشف السلبيات والقاء الضوء على الايجابيات والتعبير عن قضايا المجتمع ببراعة منفردة الى جانب الدور البارز فى تصوير المشاعر الانسانية والارتقاء بالوجدان .

كما كرمت وزير الثقافة اعضاء لجنة التحكيم وهم الدكتور جابر عصفور رئيس اللجنة ( مصر ) ، الدكتورة رشا ناصر العلي ( سوريا ) ، الدكتور عبد السلام المسدي ( تونس ) ، الشاعر محمد سليمان ( مصر ) ، الدكتور محمد بدوي ( مصر ) ، الدكتور نبيل حداد ( الاردن ) ، الدكتور سعيد البازعي ( السعودية ) ،الشاعر محمد ابراهيم ابو سنة ( مصر ) ، ووائل حسين امين سر اللجنة.

كما اهدت درع المجلس الاعلى للثقافة للدكتور محمد عبد المطلب مقرر اللجنة العلمية للملتقى و الشاعر رفعت سلام ( مصر ) .

وفي كلمته وجه الشاعر البحرينى قاسم حداد الشكر لمصر التى اكد انها الوطن الذى تعلم على ارضه الكثير كما اشاد بالثقافة المصرية وقدم التحية للقائمين على تنظيم الملتقى ، واعتبر الجائزة تقديرا لكل شعراء جيله .
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