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أخبار العالم

صحيفة سعودية تكشف سبب تفتيش الرُّكاب على أبواب الطائرة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
قال مصدر بالخطوط الجوية العربية السعودية إن الإجراءات التي تتخذها «السعودية» بتفتيش الركاب قبل الدخول إلى طائراتها إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.

جاء ذلك عقب أن رفض أحد الرُكاب من الجنسية «السودانية» الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، الذي وثق ذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب عكاظ.

وظهر بالفيديو أحد الركاب السودانيين يرفض بقوة تفتيشه معللًا ذلك بأنه تم تفتيشه داخل المطار، حيث أثار الراكب ضجة عند بوابة الطائرة، الأمر الذي اضطر أمن المطار لإنزاله من السلم وإخراجه.
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