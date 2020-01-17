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أخبار البلد

شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
النمسا من أروع دول الاتحاد الاوروبى لقضاء أجازتك فى ربوع الجمال و الطبيعة التى تخطف نظرك الى لوحة فنية ذات اطلالة تأخذك الى حلم الاستمتاع .

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا ومقاطع فيديو عن السياحة فى النمسا شملت المناظر الطبيعية و الفنادق و الشقق الفندقية لتأخذك فى رحلة عبر كاميرات بعضهم .

النمسا تشتهر بطبيعتها الغنية و جبالها التي تصطحبك فى جوالات عبر مدنها السياحية ذات الجمال الخلاب أبرزها " فيينا ، زيلامسي ، سالزبورغ ، كابرون ، انسبروك " .

كما تتعدد القلاع القديمة ذات التاريخ العتيق فى بعض المدن النمساوية بالاضافة الى امكانية ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى فصل الشتاء .

عزيزي القارئ هناك العديد من الأنشطة نتنظرك خلال زيارتك لـ النمسا .

شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا
شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا
شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا
شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا
شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا
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