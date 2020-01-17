شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا

النمسا من أروع دول الاتحاد الاوروبى لقضاء أجازتك فى ربوع الجمال و الطبيعة التى تخطف نظرك الى لوحة فنية ذات اطلالة تأخذك الى حلم الاستمتاع .
تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا ومقاطع فيديو عن السياحة فى النمسا شملت المناظر الطبيعية و الفنادق و الشقق الفندقية لتأخذك فى رحلة عبر كاميرات بعضهم .
النمسا تشتهر بطبيعتها الغنية و جبالها التي تصطحبك فى جوالات عبر مدنها السياحية ذات الجمال الخلاب أبرزها " فيينا ، زيلامسي ، سالزبورغ ، كابرون ، انسبروك " .
كما تتعدد القلاع القديمة ذات التاريخ العتيق فى بعض المدن النمساوية بالاضافة الى امكانية ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى فصل الشتاء .
عزيزي القارئ هناك العديد من الأنشطة نتنظرك خلال زيارتك لـ النمسا .
تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا ومقاطع فيديو عن السياحة فى النمسا شملت المناظر الطبيعية و الفنادق و الشقق الفندقية لتأخذك فى رحلة عبر كاميرات بعضهم .
النمسا تشتهر بطبيعتها الغنية و جبالها التي تصطحبك فى جوالات عبر مدنها السياحية ذات الجمال الخلاب أبرزها " فيينا ، زيلامسي ، سالزبورغ ، كابرون ، انسبروك " .
كما تتعدد القلاع القديمة ذات التاريخ العتيق فى بعض المدن النمساوية بالاضافة الى امكانية ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى فصل الشتاء .
عزيزي القارئ هناك العديد من الأنشطة نتنظرك خلال زيارتك لـ النمسا .
النمسا وما أجمل النسمة ♥️♥️♥️— Ali Aldahmashi (@ALDAHMASHI) January 16, 2020
تصويري أغسطس الماضي pic.twitter.com/eBUw9veT2m