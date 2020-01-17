شاهد .. أجمل و أفخم الإطلالات فى جولة سياحية بـ النمسا

النمسا وما أجمل النسمة ♥️♥️♥️



تصويري أغسطس الماضي pic.twitter.com/eBUw9veT2m — Ali Aldahmashi (@ALDAHMASHI) January 16, 2020

النمسا من أروع دول الاتحاد الاوروبى لقضاء أجازتك فى ربوع الجمال و الطبيعة التى تخطف نظرك الى لوحة فنية ذات اطلالة تأخذك الى حلم الاستمتاع .تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا ومقاطع فيديو عن السياحة فى النمسا شملت المناظر الطبيعية و الفنادق و الشقق الفندقية لتأخذك فى رحلة عبر كاميرات بعضهم .النمسا تشتهر بطبيعتها الغنية و جبالها التي تصطحبك فى جوالات عبر مدنها السياحية ذات الجمال الخلاب أبرزها " فيينا ، زيلامسي ، سالزبورغ ، كابرون ، انسبروك " .كما تتعدد القلاع القديمة ذات التاريخ العتيق فى بعض المدن النمساوية بالاضافة الى امكانية ممارسة رياضة التزلج على الجليد فى فصل الشتاء .عزيزي القارئ هناك العديد من الأنشطة نتنظرك خلال زيارتك لـ النمسا .