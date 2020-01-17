رئيس جواتيمالا الجديد يعلن قطع العلاقات مع فنزويلا

علن رئيس جواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا وإغلاق سفارة بلاده في كاراكاس.



وقال جيماتي - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس /الخميس/ - إنه أصدر تعليمات لوزير الخارجية بأنه على الشخص الوحيد المتبقي في السفارة بفنزويلا العودة وإنهاء العلاقات مع حكومة فنزويلا بشكل قاطع.



وكان جياماتي أعلن - في وقت سابق بعد انتخابه رئيسا لجواتيمالا - إنه سيقطع كل العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإدارته ستعترف بزعيم المعارضة خوان جوايدو زعيما لفنزويلا.