أحلى قمر .. ويزو تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت الفنانة ويزو صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".



وعلقت ويزو قائلة " اول مره اشوف قمر بيطلع بالنهار 😝😝😝 ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : ويزو القمر - مشاء الله - احلى قمر



يذكر أن الفنان تامر حسنى كشف عن حذف مشهد للفنان على ربيع وويزو فى فيلمه الجديد "الفلوس" والذى من المقرر ان يعرض غدا بجميع دور العرض.



وقال تامر حسنى خلال لقائه فى برنامج "عرب وود" : ان قرار حذف مشهد على ربيع وويزو من فيلم الفلوس جاء بعد مشاهدته فى المونتاج ووجدنا أن هذا المشهد يمكن الاستفادة منهم فى عمل سينمائى أخر مع زيادة مساحة المشهد لانه يتحمل ان يكون عملا مختلفا.