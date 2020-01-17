مصر تحذر من خطورة إعلان تركيا إرسال قوات لليبيا.. ومطالبات لإيران بدفع تعويضات عن تحطم الطائرة الأوكرانية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

محمد بن زايد والسيسي يشهدان مهرجان شرم الشيخ التراثي

السودان.. تعيين مدير جديد للمخابرات العامة

وزير الخارجية الألماني: المشير حفتر مستعد للمشاركة في قمة برلين

فرنسا ترسل حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما وزير الخارجية المصري سامج شركي مع نظيريه اليوناني والإيطالي، حيث م التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلًا على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.



كما تم الإعراب ن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية.



وقالت "الراي" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، شهد والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الذي يستمر حتى 18 من شهر يناير الجاري، حيث شهد المهرجان إقامة المعرض الإماراتي - المصري التراثي الذي يشمل قرية تراثية متكاملة تعرض صورا متنوعة من التراث يقدمها أبناء الإمارات ومصر.



وقام ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري بجولة في "القرية التراثية" التي أقيمت لعرض التراث المشترك والعادات العربية الأصيلة التي تجمع الشعبين الشقيقين خاصة المأكولات الشعبية ونظام الحياة التقليدية، مهنأ القائمين على تنظيم هذا الحدث التراثي والمشاركين فيه والمساهمين على نجاحه وتميزه ولأهدافه في توثيق والحفاظ على التراث الشعبي.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار معربا عن استعداده للمشاركه في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين.



وقالت "الجريدة" إن المشير حفتر وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا الذي تستضيفه برلين الأحد، حيث التقى وزير الخارجية اليوناني نيكون ديندياس في جولة محادثات أولى.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مجلس لسيادة الانتقالي في السوداني، الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة وتعيين الفريق جمال عبد المجيد خلفا له، وذلك بعد احتواء الجيش والدعم السريع لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز .



وقال المجلس إنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز بعدما تصدى الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة لاعادة هيكلته.



وأشارت "الأنباء" أن المجلس السيادي وجه إعادة هيكلة جهاز المخابرات وحل هيئة العمليات، وذلك في أعقاب اجتماع للمجلس العسكري مساء الجمعة.



دوليًا، ذكرت "القبس" أن حكومات الدول التي فقدت عددا من مواطنين منها، في طائرة الركاب الأوكرانية، بأن تقبل طهران تحمل "المسؤولية كاملة" وأن تدفع تعويضا لعائلات الضحايا.



وأصدر وزراء خارجية كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان والسويد وأوكرانيا، بيانا، عقب اجتماع في المفوضية العليا الكندية في ساحة الطرف الأغر.



وقالت "الوطن" إن لرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن بلاده سترسل حاملة الطائرات "شارل ديغول" والمجموعة القتالية المصاحبة لها إلى الشرق الأوسط، لأجل المساهمة في الحرب ضد تنظيم داعش المتطرف.



وأوضح ماكرون، أن حاملة الطائرات الفرنسية ستؤدي مهمتها في المنطقة، من يناير الجاري حتى أبريل المقبل، في إطار دعم عمليات "تشامال"، قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

