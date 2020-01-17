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رياضة

نور الشربينى تتأهل إلى نهائى بطولة الإسكواش بأمريكا

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:21 ص
نور الشربيني
نور الشربيني
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محمد رشاد
صعدت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميًا وبطلة العالم فى آخر نسختين، إلى الدور النهائى ببطولة جى بى مورجان للإسكواش، المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما ودعت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالميا البطولة من الدور نصف النهائى.

جاء تأهل نور الشربينى بعد فوزها على على النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-9, 6-11, 11-3 .

فيما ودعت نوران جوهر البطولة من الدور نصف النهائي، بعد خسارتها أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة، بنتيجة 3/2، فى مباراة استغرقت 78 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-9, 9-11, 12-10, 16-14 .

وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت فى منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا من الدور ربع النهائى على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هاني.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة وكما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.
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