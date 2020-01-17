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فن

تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:14 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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آيه عاطف
تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لأحياء حفل غنائي اليوم، في جدة، حيث انتهى فريق العمل من التجهيزات النهائية الخاصة بالمسرح استعدادًا للحفل.

كما تحيي حفل غنائي آخر يوم الجمعة الموافق يوم 24 يناير برفقة الفنان نبيل شعيل في الكويت.


ومن المتوقع أن تقدم شيرين عبد الوهاب، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها :"حبه جنة"، و"نساي"، و"الوتر الحساس"، و"الكدابين"، و"ضعفي"، و"على بالي"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن آخر البومات شيرين عبد الوهاب، الفنية البوم "نسّاي"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا فور طرحه في الأسواق.
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
تجهيزات حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. صور
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