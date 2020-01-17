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مرأة

هل الحكة طبيعية أثناء الحمل؟.. تعرف على أسبابها

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:33 م
هل الحكة طبيعية أثناء
هل الحكة طبيعية أثناء الحمل؟.. تعرف على أسبابها
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آلاء حسن
هناك العديد من الأسباب المحتملة للحكة أثناء شهور الحمل، وهناك مجموعة متنوعة من الطرق للمساعدة في تخفيف أي حكة قد تشعر بها.

كشف موقع healthline عن أسباب الحكة أثناء الحمل:

- تمدد الجلد
تشعر المرأة بالحكة في أشهر الحمل الأولى وبمضاعفات نتيجة تمدد الجلد أكثر من المعتاد.

- جفاف
التغيرات الهرمونية في الحمل يمكن أن تسبب حكة الجلد الجاف قشاري.

- الهرمونات
يمكن للتغيرات الهرمونية التي تواجهها أثناء الحمل أن تؤثر على كل شيء بدءًا من الحالة المزاجية وحتى الدورة الدموية وحتى الحكة.

- ركود صفراوي
هو اضطراب الكبد الذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الأحماض الصفراوية في الدم التي تسبب مشاعر الحكة.
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