للحفاظ على الجنين.. 6 نصائح ضرورية أثناء الحمل

بمجرد معرفة خبر الحمل يتوجب الحفاظ على صحة الحامل والطفل خلال مراحل الحمل جميعها، وينصح الطبيب عادةً بممارسة عدة أمور خلال الحمل، ومنها ما أشار لها موقع " health line " وتشمل :



- شرب كمِّيات كبيرة من الماء والسوائل للحفاظ على المشيمة.



- تناول الطعام الصحِّي والمُتنوِّع، والذي يتضمَّن الخضراوات والفواكه، والحبوب، واللُّحوم الخالية من الدُّهون، أو مصادر البروتين الأخرى، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.



- ممارسة التمارين الرياضيّة البسيطة، ممَّا يُساعد على قضاء اليوم بشكل مريح، والنوم بشكل أفضل، وإعداد الجسم للولادة.



- تجنُّب المواد التي يُمكن أن تؤذي الطفل، مثل: التدخين، والكحول، والمواد المُخدِّرة.



- تناول الفيتامينات قبل الولادة، حيث إنَّ النساء الحوامل يحتجن إلى كمِّيات أكبر من بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد.



- الحذر عند استخدام الأدوية، ويضمن ذلك الأدوية التي تُصرَف دون وصفة طبِّية، والمُكمِّلات الغذائيّة، أو العُشبيّة.

