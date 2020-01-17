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مرأة

للحفاظ على الجنين.. 6 نصائح ضرورية أثناء الحمل

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:31 م
للحفاظ على الجنين
للحفاظ على الجنين .. 6 نصائح ضرورية اثناء الحمل
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رضوى حسام
بمجرد معرفة خبر الحمل يتوجب الحفاظ على صحة الحامل والطفل خلال مراحل الحمل جميعها، وينصح الطبيب عادةً بممارسة عدة أمور خلال الحمل، ومنها ما أشار لها موقع " health line " وتشمل :

- شرب كمِّيات كبيرة من الماء والسوائل للحفاظ على المشيمة.

- تناول الطعام الصحِّي والمُتنوِّع، والذي يتضمَّن الخضراوات والفواكه، والحبوب، واللُّحوم الخالية من الدُّهون، أو مصادر البروتين الأخرى، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

- ممارسة التمارين الرياضيّة البسيطة، ممَّا يُساعد على قضاء اليوم بشكل مريح، والنوم بشكل أفضل، وإعداد الجسم للولادة.

- تجنُّب المواد التي يُمكن أن تؤذي الطفل، مثل: التدخين، والكحول، والمواد المُخدِّرة.

- تناول الفيتامينات قبل الولادة، حيث إنَّ النساء الحوامل يحتجن إلى كمِّيات أكبر من بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد.

- الحذر عند استخدام الأدوية، ويضمن ذلك الأدوية التي تُصرَف دون وصفة طبِّية، والمُكمِّلات الغذائيّة، أو العُشبيّة.
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