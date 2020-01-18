قيمته 275 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم المغرب لمواجهة الكوارث الطبيعية

وقع المغرب والبنك الدولي، بالرباط، على اتفاق من أجل دعم سياسات التنمية لمواجهة أخطار الكوارث الطبيعية.



ووقع هذا الاتفاقَ كلٌّ من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل.



ويتعلق هذا الاتفاق بخط وقاية قيمته 275 مليون دولار يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة، ويشكل ضمانة للمغرب لتغطية تداعيات الكوارث.



ويقدم البنك الدولي الدعم للمغرب لمواجهة أخطار المستقبلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية،، بالنظر إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليًّا.