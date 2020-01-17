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أخبار العالم

ترودو يعلن منح تعويضات مؤقتة لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:02 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستبدأ في منح عائلات الأشخاص الذين قُتلوا في إسقاط رحلة الطيران الأوكرانية بالقرب من طهران الأسبوع الماضي، للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة، مشددا على أنها مجرد خطوة أولى على طريق دفع إيران إلى تعويض عائلات الضحايا.

وقال ترودو -خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا صباح اليوم الجمعة- "أريد أن أكون واضحا ، نتوقع من إيران تعويض هذه الأسر". وأضاف "لكنني قابلتهم، لا يمكنهم الانتظار أسابيع. يحتاجون إلى الدعم الآن".

وأضاف رئيس الوزراء أنه من بين 176 راكبا وطاقم الطائرة الذين قتلوا، كان 57 مواطنا كنديا و 29 من المقيمين الدائمين. وقال إن الحكومة ستمنح هذه الأسر 25 ألف دولار، لكل ضحية ، للمساعدة في الاحتياجات العاجلة مثل ترتيبات الجنازة، وأنه يتوقع إعادة الرفات الأولى للكنديين الذين قتلوا في الحادث إلى وطنهم "في الأيام المقبلة".

يأتي آخر تحديث لترودو في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، عُمان لحضور اجتماع نادر وجها لوجه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عقب كارثة الأسبوع الماضي بالقرب من طهران. وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2012.

وأعلن ترودو أن وزير الخارجية الكندي يلتقي اليوم نظيره الإيراني في مسقط.
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