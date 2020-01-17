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أخبار البلد

تعرف على الأطراف المشاركة والغائبة عن مؤتمر برلين

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
ساعات قليلة وينطلق مؤتمر برلين الذي دعت له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه بشأن الأزمة الليبية.

ووجهت الدعوة للمشاركة في المؤتمر للدول المعنية بالأزمة الليبية، حيث يشهد مشاركة طرفى النزاع الجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

كما تشارك ألمانيا الدول الداعية للمؤتمر ، فضلا عن مشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

ويشهد المؤتمر مشاركة مصر بصفتها دولة جوار مؤثرة، كما أنها راعت أكثر من جلسة حوار، وأعلنت دعمها لوحدة ليبيا ومساندة المشير حفتر في تصديه للمجموعات الإرهابية.

كما تشارك إيطاليا لما لها من تأثير كبير على ليبيا، كما أنها رعت أكثر من اجتماع في محاولة لتهدئة الأجواء ، أما الجزائر فهى من الدول الجوار القوية والمؤثرة وأعلنت في أكثر من مرة رغبتها في حل النزاع الدائر في ليبيا، حتى لا يؤثر بالسلب على وضعها الداخلي.

وتشارك كذلك الإمارات ، حيث لها موقف مؤثر من بداية الأزمة ، كما أنها رعت أكثر من اجتماع بين حفتر والسراج، ومن بين الدول الإفريقية المشاركة الكونغو ، وذلك لترؤسها لجنة شكلها الاتحاد الأفريقي معنية بالأزمة الليبية، ودعوتها لاجتماع أفريقي رفيع المستوى لحل الأزمة، بالإضافة إلى الزيارات المتكررة لوزير خارجيتها إلى دول شمال أفريقيا مثل مصر والجزائر وموريتانيا للتوصل إلى حل للأزمة الليبية ، كما تم دعوة منظمات دولية وإقليمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

فى حين لم يتم دعوة كل من تونس من دول الجوار وقطر واليونان والمغرب للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.
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