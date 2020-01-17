اتجوزوا بقى.. شاهد تعليقات الجماهير على صور ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

نشر الفنان أحمد العوضي عدة صور تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء احتفالهما بعيد ميلادها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلق العوضي على الصور قائلا " ❤❤❤ yasmine birthday ".



ولاقت الصور ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :



اتجوزوا بقى - نقول مبروك - لايقين على بعض



وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.



