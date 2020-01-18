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أخبار العالم

عقيلة صالح: أردوغان يريد فرض جماعة الإخوان على الليبيين

السبت 18/يناير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صرح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، اليوم، السبت، بأن المجتمع الدولي بات على يقين من فشل حكومة "السراج"، مضيفًا أن "تركيا جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل في ليبيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في مقال له نشرته صحيفة "بوليتيكو" "إن السلام في ليبيا يمر عبر تركيا".

ونقلت قناة ليبيا على "تويتر" عن صالح تأكيده أنه يجب خروج ما سمّاها "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن "تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على حكم ليبيا"، مشددًا على أن "الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستقوم "بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر".

تحذيرات أردوغان تأتي عشية استعدادات دولية واسعة للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، غدًا، الأحد، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نيته لحضور المؤتمر، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مشاركته في الاجتماع.
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