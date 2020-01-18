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مرأة

انتبه..10 أضرار للإفراط في تناول الشاي الأخضر

السبت 18/يناير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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نشرت الدكتورة مروة امام ، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ١٢ ضررا بسبب الافراط في تناول الشاي الاخضر، وهي:


1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى.

2: الافراط فى شرب الشاى الأخضر يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى.

3: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى.

4: يسبب الإفراط فى شرب الشاى الأخضر مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التلف والسرطان.

5:يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد.

6:يسبب الانيميا الشديدة.

7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر.

8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض

9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم.

10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون.

11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها.

12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين.

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