انتبه..10 أضرار للإفراط في تناول الشاي الأخضر

نشرت الدكتورة مروة امام ، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ١٢ ضررا بسبب الافراط في تناول الشاي الاخضر، وهي:
1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى.
2: الافراط فى شرب الشاى الأخضر يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى.
3: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى.
4: يسبب الإفراط فى شرب الشاى الأخضر مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التلف والسرطان.
5:يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد.
6:يسبب الانيميا الشديدة.
7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر.
8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض
9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم.
10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون.
11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها.
12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين.
1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى.
2: الافراط فى شرب الشاى الأخضر يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى.
3: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى.
4: يسبب الإفراط فى شرب الشاى الأخضر مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التلف والسرطان.
5:يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد.
6:يسبب الانيميا الشديدة.
7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر.
8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض
9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم.
10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون.
11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها.
12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين.