انتبه..10 أضرار للإفراط في تناول الشاي الأخضر

نشرت الدكتورة مروة امام ، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ١٢ ضررا بسبب الافراط في تناول الشاي الاخضر، وهي:





1: الإكثار فى تناول الشاى الأخضر قد يسبب التوتر والضغط النفسى والعصبى.



2: الافراط فى شرب الشاى الأخضر يسبب الصداع المزمن والأرق والإجهاد الذهنى والبدنى.



3: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر تلبك معوى واضطرابات فى الجهاز الهضمى.



4: يسبب الإفراط فى شرب الشاى الأخضر مشاكل صحية فى خلايا الكبد ومنها التلف والسرطان.



5:يفقد الجسم الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يكتسبها من الاطعمة مثل الكالسيوم والحديد.



6:يسبب الانيميا الشديدة.



7: تسبب مشاكل صحية وخلل فى البنكرياس وبالتالى قد يضر مرضى السكر ويعرضهم للخطر.



8: ينصح الحوامل دائما بعدم الافراط فى تناول الشاى الأخضر حيث إنه يزيد من فرص الاصابة بالإجهاض



9:الاكثار فى تناول الشاى الأخضر يسبب القلق والأرق أثناء النوم.



10:يسبب الافراط فى تناول الشاى الاخضر لاضطرابات وألم شديد فى القولون.



11: يسبب الإفراط فى تناول الشاى الأخضر لـ تضخم الغدة الدرقية وحدوث مشاكل صحية بها.



12: يسبب مشاكل صحية فى القلب مثل الجلطات وتصلب الشرايين.



