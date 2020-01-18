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أخبار العالم

دول أوروبية وعربية ترفض مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس

السبت 18/يناير/2020 - 04:30 م
الحرب الأهلية الليبية
الحرب الأهلية الليبية
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن دولًا أوروبية وعربية رفضت مقترحا تركيا بإنشاء جيش مواز في طرابلس.

وذكرت القناة أن مسودة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده غدًا الأحد، تضمنت بندًا عن تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا.

وتستضيف العاصمة الألمانية، غدا الأحد، اجتماعا حول ليبيا، يبحث سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الطاحنة التي تتعدد فيها الأطراف الخارجية الفاعلية، بالإضافة إلى طرفي النزاع، حكومة السراج وميليشياتها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست مسارات على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وكشفت الوكالة أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، التي أطلعت عليها، توضح أن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.
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