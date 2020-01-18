هل مقويات الشعر ومحسنات بشرة الزوجة ضمن النفقة الواجبة على الزوج .. الإفتاء ترد

هل العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الواجبة



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قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء ان النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته أربعة وهي المأكل والملبس والمشرب والمسكن ، أما غير ذلك فلا يقع تحت مظلة النفقة الواجبة .وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال يقول صاحبه : " هل شراء مستحضرات التجميل ومحسنات الشعر والبشرة من النفقة الواجبة على الزوج ؟ ، قائلا : ان مثل هذه الأشياء لا تندرج تحت النفقة الواجبة والزوج غير ملزم بها ، ولكن إذا كان هناك غمكانية مادية لشرائها للزوجة من باب الفضل والحب والمودة بينهما فلا بأس خاصة وانها تتزين للزوج .وأوضح عبد السميع انه طبقا لرأي الفقه المالكي إذا كانت الزوجة مريضة وتحتاج الى العلاج فهنا يجب على الزوج شراء العلاج لها وهذا يقع تحت مصطلح النفقة الواجة على الزوج ، وبه يفتى في دار الافتاء المصرية ويعمل به في قانون الاحوال الشخصية .قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته فى جميع متطلبتها من مأكل ومشرب وملبس وعلاج .وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال « هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟»، أن تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الانسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد.اقرأ أيضا: