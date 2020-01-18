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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: خطط تركيا للتنقيب عن الغاز في المتوسط تنتهك القوانين الدولية

السبت 18/يناير/2020 - 08:32 م
سفينة تنقيب تركية
سفينة تنقيب تركية
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أحمد محرم
علق الاتحاد الأوروبي على إعلان تركيا إرسال السفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بالقول إنها خطوة تنتهك القوانين الدولية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه إن "هناك حاجة إلى خلق مناخ ملائم للحوار بنوايا حسنة، لكن نوايا تركيا بشأن إطلاق عمليات تنقيب وحفر في المنطقة تمضي في الاتجاه النقيض لذلك.

وأضاف البيان أن القانون الدولي للبحار ومبدأ الجوار الحسن واحترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا جميعًا محل احترام.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أمس، أن سفينة التنقيب التركية "يافوز"، ستبدأ اعتبارًا من الجمعة في مهمة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط، في إطار الاتفاق المثير للجدل مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وأوضح دونماز في تصريح صحفي، أن عمليات البحث والتنقيب متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة التركية "يافوز" ستبدأ الجمعة بمهمة جديدة للتنقيب على خط "لفكوشا-1".

وأشار إلى أنهم يدرسون إضافة سفينة تنقيب جديدة، وإمكانية القيام بهذه الأنشطة مع دولة ثالثة إذا لزم الأمر.

وسبق أن قال دونماز، إن إجراءات التراخيص (للتنقيب) المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
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