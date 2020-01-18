أشرف زكي يقدم واجب العزاء في الفنان الراحل إبراهيم فرج

توافد عدد كبير من نجوم الفن والاعلام علي عزاء الفنان الراحل ابراهيم فرج والذي اقيم بدار مناسبات طلعت القوس خلف قصر عابدين الرئاسي.



وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ومن ابرز الحاضرين الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.





ورحل عن عالمنا الفنان ابراهيم فرج، صباح امس الجمعة عن عمر يناهز 68 عاما بعد دخوله العنان المركزة بأحدي المستشفيات الخاصة بالمهندسين.



ورحل الفنان ابراهيم فرج تاركا مسيرة فنيه حافله بالأعمال أبرزها"الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع فى هذا الدور المحورى فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.