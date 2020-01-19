AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عميل للمخابرات الأمريكية.. القبض على متورط في اغتيال سليماني والمهندس بـ العراق

الأحد 19/يناير/2020 - 06:14 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
توصلت التحقيقات العراقية في عملية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، إلى هوية الشخص الذي ساعد الولايات المتحدة في اغتيال الجنرالين.

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنها علمت أن التحقيقات العراقية كشفت عن عملية اختراق أمني أمريكي للدائرة المقربة من المهندس، ما أدى إلى وصول المعلومات للمخابرات الأمريكية.

ونقلت عن مصدر عراقي وصفته بالموثوق قوله إن لجنة التحقيق أوقفت مقربا من المهندس تدور حوله الشبهات، لافتا إلى أنه لا يزال قيد التحقيقات لكنه لم يدل بأي اعترافات.

وأكد المصدر أن الأدلة التي تم التوصل إليها تشير إلى تورطه.

وذكرت "عكاظ" أن التقرير يأتي مؤكدا لتقرير سابق لها بعد 72 ساعة من عملية الاغتيال التي نفذت بغارة أمريكية على سيارتين في مطار بغداد، أن واشنطن نجحت في اختراق الدائرة المقربة من المهندس.

فيما أعلن كريم عليوي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن لجنة التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني ومرافقيهم وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل تحقيقاتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف في بيان يوم السبت، أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في اغتيال المهندس وسليماني وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيقات، موضحا أنها ما زالت تجري التحقيقات بغية استكمال جميع الجوانب للوصول إلى نتائج نهائية وكشف المتورطين.

وتابع:"هناك بوادر إيجابية ونتائج ستكون واضحة ودقيقة وسيتم إطلاع الرأي العام عليها بشكل واضح".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اغتيال قاسم سليماني.. تحرك عاجل من إسرائيل

بعد مقتل سليماني.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الطوارئ ويرفع التأهب على الحدود

شاهد.. العراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي

تحقيقات عاجلة للتوصل إلى خيانة أودت بحياة قاسم سليماني والمهندس

ترامب أخبر شخصا واحدا فقط بعملية اغتيال سليماني.. تعرف عليه

إيران تبحث عن خونة بين الفريق المخصص لحماية قاسم سليماني

ترشيحاتنا

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

يسبب الحرائق .. الأزهر يحذر من هذا الفعل أثناء النوم

اليمن.. ارتفاع عدد قتلى ومصابي الهجوم الحوثي على معسكر مأرب

الأهلي حسم الدوري .. مصطفى يونس: مروان محسن من أفضل الصفقات .. وكهربا سيتغير للأفضل

ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ

علاج ضيق الرزق .. وأمور تمنع نزوله على الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة