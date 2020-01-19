عميل للمخابرات الأمريكية.. القبض على متورط في اغتيال سليماني والمهندس بـ العراق

توصلت التحقيقات العراقية في عملية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، إلى هوية الشخص الذي ساعد الولايات المتحدة في اغتيال الجنرالين.



قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنها علمت أن التحقيقات العراقية كشفت عن عملية اختراق أمني أمريكي للدائرة المقربة من المهندس، ما أدى إلى وصول المعلومات للمخابرات الأمريكية.



ونقلت عن مصدر عراقي وصفته بالموثوق قوله إن لجنة التحقيق أوقفت مقربا من المهندس تدور حوله الشبهات، لافتا إلى أنه لا يزال قيد التحقيقات لكنه لم يدل بأي اعترافات.



وأكد المصدر أن الأدلة التي تم التوصل إليها تشير إلى تورطه.



وذكرت "عكاظ" أن التقرير يأتي مؤكدا لتقرير سابق لها بعد 72 ساعة من عملية الاغتيال التي نفذت بغارة أمريكية على سيارتين في مطار بغداد، أن واشنطن نجحت في اختراق الدائرة المقربة من المهندس.



فيما أعلن كريم عليوي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن لجنة التحقيق في اغتيال المهندس وسليماني ومرافقيهم وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن اللجنة ستستكمل تحقيقاتها خلال الأيام القليلة القادمة.



وأضاف في بيان يوم السبت، أن لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في اغتيال المهندس وسليماني وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيقات، موضحا أنها ما زالت تجري التحقيقات بغية استكمال جميع الجوانب للوصول إلى نتائج نهائية وكشف المتورطين.



وتابع:"هناك بوادر إيجابية ونتائج ستكون واضحة ودقيقة وسيتم إطلاع الرأي العام عليها بشكل واضح".



