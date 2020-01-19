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أخبار العالم

برنيس وقوة العرب.. افتتاحية البيان: الإمارات ومصر معًا دائمًا

الأحد 19/يناير/2020 - 07:38 ص
الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد في افتتاح قاعدة برنيس
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حسام رضوان
نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأحد، افتتاحية بعنوان "الإمارات ومصر معًا دائمًا"، والتي أبرزت العلاقات التاريخية المستمرة بين القاهرة وأبوظبي، في ضوء حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الإمارة نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح قاعدة "برنيس" الجو بحرية، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت البيان في افتتاحيتها:"تعتبر العلاقات الإماراتية المصرية نموذجًا متميزًا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، ويربط البلدين الشقيقين روابط تاريخية متجذرة وضع أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطًا وتوافقًا وتعاونًا وتنسيقًا في جميع المواقف والقضايا العربية والإقليمية، ويحرص كلا البلدين على مشاركة بعضهما البعض احتفالاتهما بإنجازاتهما في مختلف المجالات".

وأضافت:"ويأتي في إطار ذلك حرص مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على دعوة أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحضور افتتاح قاعدة «برنيس العسكرية» في محافظة البحر الأحمر، حيث هنأ سموه مصر، شعبًا وقيادة بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة، مشيدًا بإمكاناتها وتجهيزاتها المتطورة وما تمثله من إضافة نوعية مهمة للقدرات العسكرية المصرية ودعم لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر".

ونقلت عن الشيخ محمد بن زايد قوله:"إن القوات المسلحة المصرية ليست حصنًا لمصر الشقيقة فقط، وإنما هي قوة لكل العالم العربي لأن قوة مصر هي قوة للعرب جميعًا، مضيفًا أن مصر بقواتها المسلحة القوية والمتطورة تمثل عنصر استقرار وسلام في المنطقة، وأكد سموه، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية أخوية واستراتيجية، وتتسم بعمقها وتجذرها على المستويين الرسمي والشعبي في ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما والحرص المشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات في البيئتين الإقليمية والدولية والإيمان بوحدة الهدف والمصير".

وأشار الشيخ بن زايد إلى أن تعزيز القدرات العسكرية المصرية والعربية يسهم في حماية المكتسبات التنموية لشعوب المنطقة.

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