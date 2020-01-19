AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

معنى كلمة منيب.. في قوله وأنيبوا إلى ربكم

الأحد 19/يناير/2020 - 11:40 ص
معنى كلمة منيب..
معنى كلمة منيب.. في قوله وأنيبوا إلى ربكم
Advertisements
محمود ضاحي
نشر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق،وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، معنى كلمة (منيب) في قول الله عز وجل: {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ}.

وقال جمعة عبر صفحته على "فيسبوك": سألوا أهل الله عن معنى كلمة منيب؟، فجاء معناها في أربعة أقوال أحدهم قال: منيب يعني محب لله.

سألوا آخر قال: يعني خاضع لله ومستسلم لله، سألوا ثالثا فقال: يعني مقبل على الله بسرعة وبفرح وبشوق، سألوا رابعا قال: يعني مدبر عما سوى الله.. أي يضع ما سوى الله خلف ظهره حتى لا يراه.

وأضاف المفتي السابق: كلامهم كلهم - كل أهل الله - على هذه الأربعة: "المحبة، والخضوع، والإقبال على الله، والإدبار عما سوى الله".

والإنابة هي المتممة للتوبة؛ التوبة: هي أنك تندم على الذنب، وتعاهد ربنا بأنك لن تعود إليه مرة ثانية وأن تنخلع منه، وأن ترد حقوق العباد، والتوبة: التصميم على ترك الذنوب، والإنابة: الفعل.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التوبة بعد ارتكاب الذنب الكبير تكفي ولا تحتاج إلى كفارة، لن الله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، فمهما ارتكبت من معاصي جدد حياتك مع الله بالتوبة والمغفرة والاهم عقد النية بعدم العودة إلى ذلك أبدا.

وأضاف المفتي السابق خلال رده على سؤال يقول صاحبه: "كنت ارتكبت ذنبا كبيرا وتبت فهل تكفي التوبة أم هناك كفارة"؟ تكفي التوبة ولنا في قصة ماعز الأسلمي الأسوة الحسنة عندما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بارتكاب جريمة الزنا، وطلب من النبي توقيع الحد عليه، فقد روي أن رجلًا من الصحابة اسمه هزَّال هو الذي دفع ماعزًا إلى الاعتراف بجريمة الزنا، فلما أصرَّ ماعز على الاعتراف بالجريمة رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ماعزًا كان محصنًا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأمر يمرُّ دون أن ينصح لهزَّال -والأمة من بعده- قائلًا:‏ «وَاللهِ! يَا ‏هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ» [3].

وأوضح جمعة أن من وقع في مثل هذه القاذورات والمعاصي فليحسن توبته بكثرة الصلاة والذكر والإكثار من الاستغفار والامتناع تماما عن المعاصي وإذا أراد أن يتصدق فهو خير لأن الصدقة تطفئ نار الخطيئة، ويكثر من الوضوء ونفع الناس ومساعدة المحتاجين ويكثر من ذكر الله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يقبل الله التوبة من الزنا بالزواج ؟..رد من علي جمعة بـ6 أعمال

هل تكرار الذنب الكبير له توبة.. الإفتاء تجيب

التوبة إلى الله.. تعرف على شروطها الصحيحة و7 أمور تعين عليها

هل نسيان الذنب من علامات القبول؟ مستشار المفتي يوضح

صلاة التوبة | الإفتاء تكشف عن ركعتين تغفران الذنوب | والأزهر يوضح أفضل وقت لها

هل يتقبل الله التوبة من الذنب حتى لو تكرر ؟ الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صحية جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

من شهر العسل.. زوجة محمود العسيلي تنشر صورتها في حمام السباحة

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل