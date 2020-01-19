بإطلالة بيضاء.. نيكول كيدمان تتألق في حفل Annual Producers Guild .. صور

تألقت النجمة العالمية نيكول كيدمان خلال حضورها حفل توزيع جوائز Annual Producers Guild في دورته الـ31، الذي أقيم أمس السبت في هوليوود الأمريكية.



وظهرت نيكول كيدمان التي تبلغ من العمر 52 عامًا بفستان أبيض طويل مكشوف من الاكتاف، تصل تكلفته 6300 دولار أسترالي.



يذكر أن آخر أعمال نيكول كيدمان فيلم Bombshell، وتدور أحداث الفيلم حول مدير ومؤسس قناة "فوكس نيوز" روجر آيلز الذي اتهم بقضايا تحرش رفعتها مذيعات ضده.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تشارليز ثيرون كل من نيكول كيدمان ،مارجوت روبي ، كيت ماكننون جون ليثجو، اليس ايفي ومن إخراج جاي روش.

