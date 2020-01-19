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حوادث

بدد منقولات الزوجية.. جنح طنطا تؤيد سجن شادي الأمير والد طفلي السلم لمدة عامين

الأحد 19/يناير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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أحمد على
أيد رئيس محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الحكم ضد المطرب الشعبي شادي الأمير بسجنه سنين بتهمة تبديد قائمة منقولات الزوجية، في الدعوى المقدمة ضده من زوجته " سها السيد"، بعد واقعة ترك طفليهما " مالك 4 سنوات، ويازن 4 شهور"، على السلم والمعروفة اعلاميا بواقعة " طفلي السلم".

وكانت المحكمة قد قضت فى أوائل 13 ديسمبر الماضي بمعاقبته المطرب الشعبي غيابا بالسجن عامين وكفالة ألف جنيه، غير انه عارض على الحكم، ورفضت اليوم المحكمة المعارضة وأيدت الحكم، في دعوى زوجته ضده بتبديد قائمة منقولات الزوجية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وكشفت التحريات الأمنية أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "شادي الأمير"، وأم تدعى "سها السيد"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوجان من مسؤولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما سيدة جارتهما، وأبلغت عنهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف ولابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .
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