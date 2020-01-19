كيف أعرف أن خطيبي على خلق؟.. مركز الأزهر يرد

كيف أعرف أن خطيبي على خلق.. قال الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر للفتوى، إن الشرع الحنيف شرع فترة الخطوبة؛ لتعارف المخطوبين على بعضهم البعض؛ فيدرك كل منهما مميزات الآخر وعيوبه ويحددان هل يستطيعان بناء أسرة إسلامية سعيدة وبالتالي مجتمع صالح أم لا.
وأضاف « عويس» أن أخلاق الخاطب خلال فترة الخطوبة تتبين من أمرين، أولهما: المناقشة معه وفهم طبائعه، وثانيهما: كثرة السؤال عنه، مبينًا: نفس الأمر بالنسبة للرجل.
وتابع أنه قد يتقبل بعضهما أحد طباع الآخر ويكره من طباعه شيئا آخر؛ فهذا أمر طبيعي ولا يدعو للكره بينهما، لما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ»، رواه مسلم.
وأوضح أنه لا يوجد إنسان كامل ذكرًا كان أم أنثي؛ فإن أيقنا أن بعضهما يُكمل الآخر و استمر الإيجاب والقبول؛ أكملا إجراءات زواجهما، وإن لم يستطيعا افترقا بالمعروف.
خطيبتي تكذب عليّ باستمرار.. ماذا أفعل معها؟..أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكذب محرم شرعًا، والله – سبحانه وتعالى- أمرنا بأن نكون مع الصادقين، حيث يقول – جل علاه – في كتابه الحكيم: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»( سورة التوبة: الآية 119).
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « خطيبتي تكذب عليّ باستمرار؛ فماذا أفعل معها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» ، أنه إذا كانت خطيبتك تكذب فعلًا؛ فانصحها في البداية بعدم ذلك، وإن لم تستجب ابتعد عنها فورًا؛ فالكذب خطير.
واستند أمين الفتوى في ذلك إلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، رواه أبي هريرة، مبينًا أن من صفات ذات الدين أنها لا تكذب.
هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق ولا أستطيع الوصول إليه ؟
هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق كوني لا أستطيع الوصول إليه لأدائه إليه وكل فترة أخرج مال باسمه ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وأجاب ممدوح، قائلًا: "لا تخرجي مالا باسمه فلو أن له عندك مال اجتهدى فى البحث عنه وستصلين اليه وأعطيه ماله.
وأضاف « عويس» أن أخلاق الخاطب خلال فترة الخطوبة تتبين من أمرين، أولهما: المناقشة معه وفهم طبائعه، وثانيهما: كثرة السؤال عنه، مبينًا: نفس الأمر بالنسبة للرجل.
وتابع أنه قد يتقبل بعضهما أحد طباع الآخر ويكره من طباعه شيئا آخر؛ فهذا أمر طبيعي ولا يدعو للكره بينهما، لما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ»، رواه مسلم.
وأوضح أنه لا يوجد إنسان كامل ذكرًا كان أم أنثي؛ فإن أيقنا أن بعضهما يُكمل الآخر و استمر الإيجاب والقبول؛ أكملا إجراءات زواجهما، وإن لم يستطيعا افترقا بالمعروف.
خطيبتي تكذب عليّ باستمرار.. ماذا أفعل معها؟..أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكذب محرم شرعًا، والله – سبحانه وتعالى- أمرنا بأن نكون مع الصادقين، حيث يقول – جل علاه – في كتابه الحكيم: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»( سورة التوبة: الآية 119).
وأضاف « شلبي» في إجابته عن سؤال: « خطيبتي تكذب عليّ باستمرار؛ فماذا أفعل معها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» ، أنه إذا كانت خطيبتك تكذب فعلًا؛ فانصحها في البداية بعدم ذلك، وإن لم تستجب ابتعد عنها فورًا؛ فالكذب خطير.
واستند أمين الفتوى في ذلك إلى حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، رواه أبي هريرة، مبينًا أن من صفات ذات الدين أنها لا تكذب.
هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق ولا أستطيع الوصول إليه ؟
هل يجوز أخذ مال تركه خطيبي السابق كوني لا أستطيع الوصول إليه لأدائه إليه وكل فترة أخرج مال باسمه ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع دار الإفتاء المصرية.
وأجاب ممدوح، قائلًا: "لا تخرجي مالا باسمه فلو أن له عندك مال اجتهدى فى البحث عنه وستصلين اليه وأعطيه ماله.