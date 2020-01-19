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مرأة

معطر الجو وطلاء الأظافر.. 4 عادات نفعلها يوميا تسبب سرطان الثدي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:16 م
صدى البلد
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رشا عوني
على الرغم من تقدم الطب والقدرة على علاج حالات عديدة من السرطان في السنوات الاخيرة، إلا أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء.

وبحسب موقع the healthy، اليك بعض العادات التي يجب التوقف عنها حتى لا تسبب سرطان الثدي ومنها :

١- طلاء الاظافر
حيث تحتوي بعض الأنواع على مادة الفورمالدهايد وهي مادة كيميائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

٢_تناول الكحول
أثبتت دراسة علمية حديثة أن تناول مشروب واحد من الكحول بشكل يومي يزيد نسبة الإصابة بالسرطان ، وخاصة سرطان الثدي عند النساء.

٣- مستحضرات التجميل
قد تحتوي العديد من المنتجات التي تستخدمها المرأة على الوجه والجسم على مواد كيميائية تعرف باسم البارابين وهي مواد حافظة  يمكن أن تخترق الجلد وتؤدي إلى نمو سرطان الثدي .

٤-معطر الجو ومنتجات التنظيف

يشيع استخدام الفثالات في معطرات الجو ومن المعروف أنها تحاكي آثار الإستروجين في الجسم حيث أن دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتي يستخدمن معطرات الجو بشكل مبالغ فيه كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي .

 قد تحتوي معطرات الهواء أيضًا على تربين ، والذي يمكن أن يتفاعل مع الهواء لتكوين الفورمالديهايد ، وهو مادة مسرطنة ، وكذلك البنزين والستايرين ، وكلاهما مرتبط بسرطانات الثدي في الحيوانات.
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