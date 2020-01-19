لوك جديد.. شاهد زينة تتألق والجمهور يتغزل

شاركت الفنانة زينة عاشور جمهور بصورة جديدة لها عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت زينة عاشور بلوك جديد بإرتدائها بدله مع وصبع شعرها باللون الأصفر مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مناسب لبشرتها لابراز انوثتها.



وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "عسلية" و"منوره" و"متألقة دايما يازينة" و"وسع للجمال".



يذكر أن آخر أعمال زينة هو فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.