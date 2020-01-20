التعليم العالى: جار إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جار إنشاء جامعة ألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت بالعاصمة الادارية حيث تضم جامعات من ميونخ وبرلين وهامبرج ومن المقرر نقل طلابها إلي العاصمة الإدارية الجديدة في فبراير القادم.



وأشار عبد الغفار ، خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الاثنين، أن الجامعات الالمانية من الجامعات التكنولوجية التطبيقية لاكتساب الطلاب الخبرات الألمانية في تخصصات الطاقة والتصنيع التحكم والميكنة والتصميمات الصناعي وتصميم الملابس والتسويق الدولي وادارة العقارات بجانب تخصصات اللوجستيات وإدارة الموانئ والمطارات.



وأكد أنه بصدد انشاء مجمع للجامعات الأوروبية حيث تقدمت عروض للتعاقد مع جامعة لندن بجانب دراسة عرض من تحالف يضم 10 جامعات ايطالية في العاصمة الادارية الجديدة منها عروض من جامعة نابولي ومن المقرر افتتاحها خلال العاميين المقبلين.



وأشار إلى أن الدولة دعمت بقوة مدينة جامعة زويل حيث استثمرت نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال المشروع وانهاء النزاع مع جامعة النيل وتتضمن معامل ومراكز بحثية وجامعة للعلوم تضم 8 تخصصات تدرس لأول مرة في الشرق الاوسط و6 معاهد للابحاث.



وأضاف أنه جاري إنشاء الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب ويمثل نموذج للتعاون المصري الياباني،وتمنح شهادات معتمدة من 10 جامعات من كبري الجامعات العالم وتتضمن كليات للهندسة وادارة الاعمال وعلوم التكنولوجيا والنانوتكنولوجي والتصنيع ومعامل متقدمة ومعدات وأجهزة يابانية.