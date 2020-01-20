إليسا تحتفل بعيد ميلاد صديقتها المصرية أنجيلا

احتفلت المطربة اللبنانية إليسا، بعيد ميلاد صديقتها المصرية أنجيلا السيسى، حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على تويتر.



وعلقت إليسا: "لطفلتى الجميلة، أنت فتاة رائعة لمست حياتى بطرق عديدة، فأنت تستحق الحب والصحة والسعادة التى يقدمها العالم فى عيد ميلادك! إن شاء الله كل أيامك وسنينك تكون جميلة مثل قلبك.. عيد ميلاد سعيد حبيبتى".



يشار إلى أن إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" التي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.



وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل.