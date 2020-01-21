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ديني

تاتو الحواجب لمن لا حاجب لها .. هل يجوز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:01 ص
تاتو الحواجب لمن
تاتو الحواجب لمن لا حاجب لها .. هل يجوز
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محمود ضاحي

تلقى الشيخ مجدي عاشو مستشار مفتي الجمهورية من سائلة تقول ما حكم عمل تاتو الحواجب لمن لاحاجب لها وعمرها 20 عاما.
أجاب عاشور خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز بالشكل الذي لايمنع وصول الوضوء، خاصة لمن لا حاجب لها.

هل رسم التاتو على الجسم حرام ؟
سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد قائلاً: أنه لو وصل الرسم لحد التشوية فهو ممنوع، وهناك من تخرم شفتها لتضع حلقًا، منوها بأن تلك الأمور هى تشويه لخلق الله.
حكم الشرع في التاتو على الحواجب واليدين؟ سؤال حائر بين السيدات، وقد انتشر الرسم بالحناء على أشكال متعددة وتوضع على الجسم، ما استدعى كثير من النساء للسؤال عن حكم التاتو.

وقال الشيخ أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن تاتو الحواجب عند طريق رسمها أمر جائز، طالما الحاجب كان به مشكلة، والغرض منه إعادة شكل الحاجب لطبيعته، دون إزالة شعر الحواجب.

وأوضح «المالكي» خلال حواره مع الإعلامية دعاء فاروق، ببرنامج «اسأل مع دعاء»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الإثنين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم، لأنه يغير خلق الله عز وجل، وكان الوشم في الماضي، من خلال الغرز بالإبرة، ووضع الاصباغ مكان الإبرة، وهذا الأمر يكون ثابت ولا يتم إزالته نهائيًا، وهذا حرام.

وأشار إلى أن الرسم الظاهري الغير ثابت لا يسمى وشمًا، وهذا حلال، لكن بضوابط منها: أن لا يكون الرسم بمادة نجسة، وعدم الإسراف، وبشرط أن تكون الرسومات مؤقتة وليست دائمة، معقبًا: "ما ينفعش وحدة تعمل رسم قرب منطقة العورة وتظهر به أمام الأجانب، هذا أمر محرم".
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